Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Freitag war der SV Seegrehna gegenüber der SG Empor Waldersee machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

SV Seegrehna verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SG Empor Waldersee

Wittenberg/MTU.

Die erste Hälfte des Spiels verging ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Ebrima Ceesay das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Seegrehna gegen SG Empor Waldersee – 50. Minute

Unentschieden. gasts Jason Schilling konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Empor Waldersee steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Adrian Elias Westendorf den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (81.). Damit war der Triumph der gaster entschieden. Die Gegner vom SV Seegrehna beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SG Empor Waldersee

SV Seegrehna: Brandenburg – Thauer, Schüler, Griedel, B. Schenke, T. Schenke (69. Böhme), Jäckel, Kruse (55. Trenkel), Ruprecht (55. Stark), Geißler (78. Weise), Gäbelt

SG Empor Waldersee: Köhler – Chebbah, Griebner, Herro (83. Samaniega Lopez), Ceesay (64. John), Berger, Schilling (88. Loppnow), Bruch (89. Schmidt), Gaedke (46. Westendorf), Schulze, Schäfer

Tore: 0:1 Ebrima Ceesay (45.+2), 1:1 Theo Geißler (50.), 1:2 Jason Schilling (70.), 1:3 Adrian Elias Westendorf (81.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Robin Schreiter, Sebastian Bosch; Zuschauer: 111