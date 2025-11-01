Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem SV Seegrehna am Samstag nicht, als er sich vor 80 Zuschauern mit 6:8 (3:0) gegen die SV Germania 08 Roßlau verabschieden musste.

Wittenberg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 6:8 (3:0) getrennt.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Thauer (12.) erzielt wurde.

Doppelpack von Christoph Thauer bringt SV Seegrehna 2:0 in Führung – Minute 12

Dann konnte Seegrehna noch einen Erfolg verbuchen. Julian Niklas Gäbelt schoss und traf in der 24. Spielminute. Der SV Germania 08 Roßlau hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Stefan Krug traf in Spielminute 53. Der SV Seegrehna ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Thauer schoss und traf in Minute 57 ein weiteres Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Thauer traf in Minute 74 zum vierten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug schoss und traf in der 75. Minute ein weiteres Mal. Unentschieden. Die Wittenberger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Thauer versenkte den Ball in der 80. Minute ein weiteres Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug versenkte den Ball in Spielminute 81 noch einmal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Jeremy-Niklas Berke, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:8 zu festigen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Gäbelt, Stark, Schenke, Jäckel, Schüler, Geißler, J. Ruprecht (79. Kohl), Trenkel (78. F. Ruprecht), Kruse, Thauer

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Reichardt (46. Krug), Hagendorf, Ruge, Michaelis (27. Franzel), Klausnitzer, Seiffert (46. Marzian), Müller, Mieth, Fleischer (77. Möbius), Berke

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80