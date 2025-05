Am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der VfB Gräfenhainichen vor 197 Fußballfans über einen soliden 4:2 (1:1)-Erfolg gegen den SV GOLPA freuen.

Lukas Kuhne (SV GOLPA) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Gräfenhainicher gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Philipp Werner erzielt.

39. Minute VfB Gräfenhainichen auf Augenhöhe mit SV GOLPA – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Gräfenhainichen musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Robert Wieland Kirste/Gräfenhainichen (56 und 74.), gefolgt von Lukas Kuhne (SV GOLPA) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

Bereits vier Minuten später konnte Norman Henschel (Gräfenhainichen) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 4:2 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV GOLPA

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Schmidt (63. Hopfe), Noack (44. Michalczyk), Fromm, Wiechmann, Gudßend (77. Dutz), Schlobach (63. Henschel), Kirste, Kühne, Stockmann (90. Michaelis), Werner

SV GOLPA: Frenzel – Kästner (85. Zollweg), Neumann, Krause, Schmidt, Reichmann, Schönerstedt, Thiecke (66. Neuwirth), Jänicke (66. Rieschick), Schröter (90. Beutler), Kuhne

Tore: 0:1 Lukas Kuhne (17.), 1:1 Philipp Werner (39.), 2:1 Robert Wieland Kirste (56.), 3:1 Robert Wieland Kirste (74.), 3:2 Lukas Kuhne (76.), 4:2 Norman Henschel (80.); Schiedsrichter: Daniel König (Landsberg); Assistenten: Mario Jeske, Marco Naumann; Zuschauer: 197