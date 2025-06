Am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der VfB Gräfenhainichen vor 148 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:0)-Sieg gegen den FC Stahl Aken freuen.

Gräfenhainichen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 148 Besuchern des Sportforums Stadion geboten. Die Gräfenhainicher setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Aken durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Tim Hopfe für Gräfenhainichen traf und zwei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (47.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Gräfenhainicher konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Lucas Rzeznitzeck der Torschütze (53.).

53. Minute VfB Gräfenhainichen gleichauf mit FC Stahl Aken – 1:1

Philipp Werner traf für Gräfenhainichen in Minute 63 und Till Stockmann in Minute 66. Spielstand 3:1 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 30

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FC Stahl Aken steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Nils Schlobach (Gräfenhainichen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:1 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – FC Stahl Aken

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Hopfe, Werner (64. Dutz), Fromm, Schmidt (41. Schlobach), Voigt (19. Mehre), Michalczyk, Rodriguez (64. Henschel), Wiechmann, Stockmann, Noack (82. Michaelis)

FC Stahl Aken: Papsdorf – Saliou, Franz, Abdul Awali (77. Kutscher), Rzeznitzeck, Rehsack (90. Saalmann), Ufer, Zakhel, Belger, Dreßler, Knauth

Tore: 1:0 Tim Hopfe (47.), 1:1 Lucas Rzeznitzeck (53.), 2:1 Philipp Werner (63.), 3:1 Till Stockmann (66.), 4:1 Nils Schlobach (89.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Tino Hanke, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 148