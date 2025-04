Gräfenhainichen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 145 Besuchern des Sportforums Stadion geboten. Die Gräfenhainicher waren den Gästen aus Kochstedt mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Will Haase (Wiedemar) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Gäste (29., 29.). Das Team aus Kochstedt musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Marvin Römling (VfB Gräfenhainichen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 38, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 24

VfB Gräfenhainichen liegt in Minute 44 2:0 vorn

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Johannes Kühne den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (44.). Damit war der Triumph der Gräfenhainicher gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – TuS Kochstedt

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Henschel (75. Werner), Michalczyk, Wiechmann, Schmidt, Fromm, Römling (71. Gudßend), Hopfe, Stockmann (84. Schlobach), Kirste, Kühne (71. Kriegel)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hensen, Böhler, Buschmann (65. Landgraf), Böhme (84. Schlichting), Ziemba, Richter (62. Hein), Streuber (55. Hajowsky), Zuchowski, Resetaritz, Zuchowski (29. Rosner)

Tore: 1:0 Marvin Römling (38.), 2:0 Johannes Kühne (44.); Schiedsrichter: Will Haase (Wiedemar); Assistenten: Ralf Wanderer, Matthias Wüste; Zuschauer: 145