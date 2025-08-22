Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Hettstedt/MTU. Im Sportpark Hölzchen haben 120 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem FC Hettstedt und dem SV Eintra. Lüttchendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Die Hettstedter sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, Döring, Mühlenberg, Kemnitz (90. Lettau), Hoffmann, Stein, Prokhorenko (79. Uhlig), Svitiukha, T. L. Krey, Wienholz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Schulze, Fiebiger, Kalalib Alshabi, Petraj, Gründler, Siebald, Schlegel, Stoye (69. Kolle), Horlbog

; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120