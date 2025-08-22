Ergebnis 1. Spieltag 0:0 – FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf spielen unentschieden
Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber FC Hettstedt gegen den SV Eintra. Lüttchendorf ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Hettstedt/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf mit einem torlosen 0:0 (0:0). 120 Zuschauer waren im Sportpark Hölzchen live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Hettstedt
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 1
FC Hettstedt gleichauf mit SV Eintra. Lüttchendorf – 0:0
Der FC Hettstedt rutschte auf Platz zwei.
Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf
FC Hettstedt: Meinicke – Stein, Prokhorenko (79. Uhlig), Mühlenberg, Wienholz, Döring, Svitiukha, T. L. Krey, Hoffmann, M. Krey, Kemnitz (90. Lettau)
SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Horlbog, Siebald, Petraj, Fiebiger, Siebenhühner, Kalalib Alshabi, Gründler, Stoye (69. Kolle), Schlegel
; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120