Hettstedt/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf mit einem torlosen 0:0 (0:0). 120 Zuschauer waren im Sportpark Hölzchen live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Der FC Hettstedt rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – Stein, Prokhorenko (79. Uhlig), Mühlenberg, Wienholz, Döring, Svitiukha, T. L. Krey, Hoffmann, M. Krey, Kemnitz (90. Lettau)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Horlbog, Siebald, Petraj, Fiebiger, Siebenhühner, Kalalib Alshabi, Gründler, Stoye (69. Kolle), Schlegel

; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120