  4. Ergebnis 5. Spieltag: 0:0 – SG Reußen und Zörbiger FC trennen sich unentschieden

Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein SG Reußen gegen den Zörbiger FC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 28.09.2025, 08:51

Landsberg/MTU. Auf dem Sportplatz Reußen haben 56 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen der SG Reußen und dem Zörbiger FC verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) ausgesprochen. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Landsberg
  • Wettbewerb: Landesklasse 5
  • Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Schicha, Herrmann, Benze, Schulz, Gewinner, Flaschina, Czaplicki (62. John), Förderreuther (78. Hurt), Besser, Broda
Zörbiger FC: Koller – Schmidt, Oertel, Helmecke (66. Nentwig), Schönburg, Janders, Brenner, Gansen, Teichert, Schindler, Seliger
; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56