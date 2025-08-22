Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Hettstedt/MTU. Im Sportpark Hölzchen haben 120 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen dem FC Hettstedt und dem SV Eintra. Lüttchendorf verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Der FC Hettstedt rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – Kemnitz (90. Lettau), T. L. Krey, M. Krey, Döring, Hoffmann, Stein, Svitiukha, Prokhorenko (79. Uhlig), Mühlenberg, Wienholz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Fiebiger, Schlegel, Petraj, Gründler, Horlbog, Siebenhühner, Kalalib Alshabi, Schulze, Stoye (69. Kolle)

; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120