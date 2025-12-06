Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem BSV Halle-Ammendorf II am Samstag nicht, als er sich vor 62 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den MSV Eisleben verabschieden musste.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcus Niemeier. Der Trainer von Halle-Ammendorf musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Sebastian Eichler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

BSV Halle-Ammendorf II gerät 0:2 ins Hintertreffen – 67. Minute

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Jannik Twardy, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – MSV Eisleben

BSV Halle-Ammendorf II: Thurm – Piontek, Geißler, Piven (60. Ivanov), Klein (76. Ihezuru), Kanditt, Kirchbach, Keitel, Schmidt (54. Gonzalez Sospedra), Vock (60. Eckl), Beyer (60. Walter)

MSV Eisleben: Agapi – Blankenburg, Eckstein, Olkhovskyi (60. Teske), Samalius, Twardy, Damm (85. Bloßfeld), Beese (60. Rische), Eichler (77. Zeugner), Seidemann, Bobeliuk

Tore: 0:1 Sebastian Eichler (35.), 0:2 Jannik Twardy (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Frühauf, Thomas Doczekala; Zuschauer: 62