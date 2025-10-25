Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem FC Eintracht Köthen am Samstag nicht, als er sich vor 40 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den 1. SV Sennewitz geschlagen geben musste.

Köthen/MTU. Das Match zwischen Köthen und Sennewitz ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Rudolph vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

FC Eintracht Köthen liegt 0:2 im Rückstand – 79. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als John Viany Bukenya den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (79.). Damit war der Triumph der Petersberger entschieden. Die Köther sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach, Sawaneh (72. Becker), Winter (67. Marschall), Dzwonik, Passou Bitalounani, Räber Cruz, Abou (65. Fritsch), Finze, Diawara, Paquo

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Gerlach, Görlitz, Lorenz (74. Seidewitz), Schmidt (88. Horn), Berner (46. Herrmann), Boettcher (54. Salomon), Kasten, Angermann (76. Bartschek), Von Cieminski, Bukenya

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40