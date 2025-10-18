Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der SV Blau-Weiß Dölau II gegenüber dem FC Hettstedt machtlos und wurde mit 0:2 (0:2) vom Platz gefegt.

0:2 – SV Blau-Weiß Dölau II verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen FC Hettstedt

Halle/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Helene Schmalfeld mit 0:2 (0:2) gegen Hettstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Andreas Mühlenberg (FC Hettstedt e.V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – 41. Minute

Schon in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Rico Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern (41.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Balbach, Troitzsch (77. A. Kleinert), Hüttig (67. Werdan), M. Kleinert, Hermann, Dragon (81. Götz), Grimm (81. Ranft), Öder, Lindenhahn (69. Wittmann)

FC Hettstedt: Poschke – Kosko, Stein, Döring, Krey, Lettau (82. Prokhorenko), Hoffmann, Krey, Doberenz (88. Hohmuth), Bendzko (85. Lettau), Mühlenberg

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55