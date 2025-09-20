Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der FC Halle-Neustadt gegenüber dem FC Hettstedt machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

0:3 – FC Halle-Neustadt verliert auf dem heimischen Platz klar gegen FC Hettstedt

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle-Neustadt und Hettstedt ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 13 schoss Tom Wienholz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 78 wurde das zweite Tor durch Rico Hoffmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

FC Halle-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 78. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Hettstedt e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Yurii Kosko, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay, Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Hardt (46. Halibei), Barghan (46. Moh), Abdulrahman, Tinto, Keunang, Zuleger, Müller, Manga

FC Hettstedt: Meinicke – Kemnitz (70. Svitiukha), Stein, Lettau, Uhlig (73. Hoffmann), Krey, Döring, Wienholz, Kosko, Prokhorenko (85. Hohmuth), Krey (28. Mühlenberg)

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30