Deutlich unterlegen zeigte sich der FC Hettstedt in der Auseinandersetzung gegen den MSV Eisleben letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Oleksandr Bobeliuk der Torschütze.

Minute 38: FC Hettstedt liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Oliver Bendzko ersetzte Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Tom Christian Seidemann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (75.). Damit war der Sieg der Eisleber gesichert. Die Hettstedter sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Uhlig (83. T. Lettau), J. P. Lettau, Prokhorenko (46. Mussin), T. L. Krey, Kemnitz (61. Bendzko), Svitiukha, M. Krey, Kosko, Wienholz, Hoffmann

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Beese (55. Behncke), Blankenburg (67. Zeugner), Bobeliuk (76. Rische), Aßmann, Müller (67. Roos), Dimespyra, Eckstein, Teske, Shtyrbu (55. Seidemann)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210