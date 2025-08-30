Für den Gastgeber FC Halle-Neustadt endete das Duell mit dem SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind der FC Halle-Neustadt und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag auseinander gegangen. 35 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion BIZ Pl.3.

Cletus Moh (FC Halle-Neustadt) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten – Minute 83

In der 74. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Marcell Siedler (Stedten) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stedten erlangen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh (49. Teklay), Keunang, Zuleger, Müller, Abdulrahman (86. Rssom), Hardt, Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Manga (80. Regener), Tinto, Tilahun

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz (46. Merker), Thomas (55. Nachtwein), Siedler, Böttger, Bielig, Schrötter, Lindau, Müller, Kaschperk, Grünhage

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35