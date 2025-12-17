Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II gegen den SSV 90 Landsberg ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Blau-Weiß Dölau II und der SSV 90 Landsberg am Freitag vom Platz gegangen. 32 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Anpfiff von Philipp Grimm ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Landsbergern eine unverhoffte Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

87. Minute SV Blau-Weiß Dölau II auf Augenhöhe mit SSV 90 Landsberg – 1:1

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Dölau II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Helene Schmalfeld.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SSV 90 Landsberg

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Hermann (79. Richter), Lindenhahn (79. Kretzschmar), Troitzsch, Kleinert, Kamm Al Azzawe, Klaus (65. Balbach), Pultke, Grimm, Lüttgens (46. Öder), Freund

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Diallo, Wichmann (72. Schubert), Stephan, Scheller, Tessmann (72. George), Köhler, Thiel (64. Dammering), Hampel, Knaut, Stryjakowski

Tore: 0:1 Philipp Grimm (24.), 1:1 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (87.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 32