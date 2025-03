Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau II und SV Plötzkau 1921 am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind der SV Blau-Weiß Dölau II und der SV Plötzkau 1921 am Samstag vom Platz gegangen. 22 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Nach nur 17 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Lukas Burghardt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau II gegen SV Plötzkau 1921 – 94. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 doch noch die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Mario Hesse (Plötzkau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Plötzkau erreichen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SV Plötzkau 1921

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dinter, Klaus, Jäschke (57. Balbach), M. Kleinert, Burghardt (90. Grimm), Ranft, Wirsing, Hermann (80. Schuh), Redmann, A. Kleinert (65. Werdan)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge, Böber (73. Krahl), Hoppe, Bartel, Sack (83. Schröder), Fechtner (73. Gebbert), Hesse, Horner, Gruschetzki

Tore: 1:0 Lukas Burghardt (17.), 1:1 Mario Hesse (90.+4); Zuschauer: 22