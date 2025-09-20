Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Salzatal/MTU. Mit einem Remis sind der SV Höhnstedt und die Turbine Halle II am Samstag vom Platz gegangen. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Höhnstedt.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Axel Everding (Turbine Halle II) netzte in der 4. Minute der zweiten Spielhälfte (49.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

61. Minute SV Höhnstedt auf Augenhöhe mit Turbine Halle II – 1:1

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Danny Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erreichen (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Göring, Aschenbach (76. Ruckhardt), Schauer, Kropp, Dressel, Balashov, Schulz, L. Matz (60. Müller), Rickert, V. Matz

Turbine Halle II: Umlauft – Zahn, Braunschweig, Krziwanie (13. Makosch), Brülls (61. Titonis), Kochmann (68. Günther), Hayatou (88. Dannemann), Everding (76. Fallouti), Heldt, Nultsch, Anders

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127