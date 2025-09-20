Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Duell mit der Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Höhnstedt und die Turbine Halle II am Samstag vom Platz gegangen. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Höhnstedt.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Axel Everding für Halle traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Minute 61 SV Höhnstedt auf Augenhöhe mit Turbine Halle II – 1:1

Das rettende Tor für den SV Höhnstedt fiel 16 Minuten nach der Pause, als Danny Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Salzataler Team errang (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Balashov, V. Matz, Rickert, Dressel, Schauer, Göring, Aschenbach (76. Ruckhardt), L. Matz (60. Müller), Kropp, Schulz

Turbine Halle II: Umlauft – Braunschweig, Anders, Brülls (61. Titonis), Krziwanie (13. Makosch), Everding (76. Fallouti), Hayatou (88. Dannemann), Nultsch, Heldt, Zahn, Kochmann (68. Günther)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127