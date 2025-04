Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Nietlebener SV Askania 09 und Zörbiger FC am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem Nietlebener SV Askania 09 und dem Zörbiger FC mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jens Becker (Wittenberg) zwei Gelbe Karten an die Hallenser (37., 51.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Pascal Hempel mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 19

1:1 Ausgleich im Spiel Nietlebener SV Askania 09 gegen Zörbiger FC – 81. Minute

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Martin Gudert, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (81.). In Spielminute 92 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 – Zörbiger FC

Nietlebener SV Askania 09: Lewinski – Lailach, Müller (75. Tilahun), Stein, Schumann (61. Goldstein), Oelschlägel, Demyantsev (39. Manga), Hübner (90. Berlt), Losse, Gudert, Silber

Zörbiger FC: Bellstedt – Lorenz, Hempel, Teichert, Schmidt, Moreno Silva, Schönburg (62. Geßner), Matthias, Deidok, Janders (72. Gansen), Schindler (84. Helmecke)

Tore: 0:1 Pascal Hempel (52.), 1:1 Martin Gudert (81.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Aaron Gaebler, Livius Hennig; Zuschauer: 48