Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein SV Blau-Weiß Dölau II gegen den SV Plötzkau 1921 ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Blau-Weiß Dölau II und SV Plötzkau 1921 ist gleichauf geendet.

In Minute 17 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Lukas Burghardt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau II gegen SV Plötzkau 1921 – Minute 90+4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 doch noch die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Mario Hesse (Plötzkau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Plötzkau erlangen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SV Plötzkau 1921

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – A. Kleinert (65. Werdan), Ranft, M. Kleinert, Redmann, Hermann (80. Schuh), Burghardt (90. Grimm), Dinter, Jäschke (57. Balbach), Klaus, Wirsing

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hoppe, Horner, Sack (83. Schröder), Gruschetzki, Kluge, Fechtner (73. Gebbert), Hesse, Bartel, Böber (73. Krahl)

Tore: 1:0 Lukas Burghardt (17.), 1:1 Mario Hesse (90.+4); Zuschauer: 22