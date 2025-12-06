Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist gleichauf geendet.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Philipp Böttger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel Zörbiger FC gegen SV Romonta 90 Stedten – Minute 74

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb.

Das rettende Tor für den Zörbiger FC fiel 29 Minuten nach der Pause, als Tom Gansen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Zörbiger Team errang (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Brenner, Hempel, Deidok (19. Moreno Silva), Seliger (46. Kleewein), Schmidt, Lindemann, Gansen, Schindler, Oertel

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (46. Höher), Berger (82. Berger), Jüttner, Lindau, Schreiber, Grünhage, Kaschperk, Bielig, Merker, Böttger

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45