Der BSV Halle-Ammendorf II hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen die SG Reußen mit 1:3 (1:3).

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcus Niemeier. Der Trainer von Halle-Ammendorf musste sein Team bei einer 1:3 (1:3)-Niederlage gegen Reußen beobachten.

Chris Enrico Besser traf für die SG Reußen in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Stefan Kirchbach den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (23.).

BSV Halle-Ammendorf II Kopf an Kopf mit SG Reußen – 1:1 in Minute 23

Unentschieden. Reußens Alexander Benze konnte seinem Team in Minute 26 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (31.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Lindenhahn, Bohmeyer (22. Brock), Thurm, Kirchbach (67. Neubert), Beyer, Kominek, Schmidt, Hanke, Große, Keitel

SG Reußen: Harre – Drewlo, Gewinner, Czaplicki, Köhler, Schicha, Besser, Benze, Flaschina, Herrmann, Broda

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (20.), 1:1 Stefan Kirchbach (23.), 1:2 Alexander Benze (26.), 1:3 Nick Broda (31.); Schiedsrichter: Lutz Marschhausen (Weißenfels); Assistenten: Lennox Jäger, Felix Bartel; Zuschauer: 134