Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war der FC Eintracht Köthen gegenüber dem Zörbiger FC machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Köthen/MTU. Das Match zwischen Köthen und Zörbig ist mit einer klaren 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tom Gansen für Zörbig traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein (16.). Der Zörbiger FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sven Schreiter. Das zweite Tor konnten die Zörbiger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oliver Kleewein den Ball ins Netz.

Minute 52: FC Eintracht Köthen mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kleewein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern und den Köthern noch ein Tor zu verschaffen (74.). In Spielminute 88 handelte sich der Zörbiger FC noch eine Gelbe Karte ein. Die Köther sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – Zörbiger FC

FC Eintracht Köthen: Friese – Winter (90. Mohamad), Diawara, Abou (72. Fritsch), Becker (61. Passou Bitalounani), Finze, Ishchenko (37. Marschall), Paquo, Mauer (61. Sawaneh), Kallenbach, Müller

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Seliger, Schindler, Gansen (60. Schönburg), Schmidt, Kleewein, Matthias, Hempel (74. Deidok), Janders, Brenner

Tore: 0:1 Tom Gansen (8.), 0:2 Oliver Kleewein (52.), 0:3 Oliver Kleewein (60.), 1:3 Alhassana Diawara (74.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 80