Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem FC Halle-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 27 Fans mit 1:4 (1:3) gegen den 1. FSV Nienburg verabschieden musste.

Eddie Kümmel traf für den 1.FSV Nienburg in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Andreas Knop (21.) erzielt wurde.

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 28 gelang es Spieler Nummer 19 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Andreas Knop traf für Nienburg in Minute 42. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

21 Minuten nach der Pause konnte Kümmel (Nienburg) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 75 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – 1. FSV Nienburg

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Trolli, Zuleger, Batonon, Ali Yusuf, Keunang, Kalalib Alshabi (46. Hamkou), Müller, Halibei (61. Dosky), Hardt (72. Rasimov), Tinto

1. FSV Nienburg: Held – Knop (82. Knöfler), Neumeister, Kümmel (90. Brauer), Lietz (90. Günther), Dauch (77. Ebeling), Finze (63. Hensel), Hausdorf, Zenker, Schmidt, Schmilorz

Tore: 0:1 Eddie Kümmel (17.), 0:2 Andreas Knop (21.), 1:2 Axmed Ali Yusuf (28.), 1:3 Andreas Knop (42.), 1:4 Eddie Kümmel (66.); Zuschauer: 27