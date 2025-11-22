Der SV Blau-Weiß Dölau II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den 1. SV Sennewitz mit 1:4 (0:3).

Halle/MTU. Vor Zuschauern hat sich das Team von Helene Schmalfeld mit 1:4 (0:3) gegen Sennewitz geschlagen geben müssen.

Niklas Kasten traf für den 1. SV Sennewitz in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Petersberger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze (22.).

22. Minute: SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Dittrich traf in Minute 34 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:0 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

32 Minuten nach der Pause konnte Moritz Kleinert (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dölau erzielen (77.). In Spielminute 80 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – 1. SV Sennewitz

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (57. Öder), Lindenhahn, Grimm (82. Kalide), M. Kleinert, Troitzsch, Hermann, A. Kleinert (30. Hashimi), Kretzschmar, Burghardt, Balbach

1. SV Sennewitz: Görke – Bukenya, Kasten (72. Gerlach), Von Cieminski, Seidewitz, Dittrich (65. Bartschek), Lorenz (72. Görlitz), Angermann (72. Dieske), Horn, Berner, Schmidt (65. Herrmann)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (12.), 0:2 Jonas Dittrich (22.), 0:3 Jonas Dittrich (34.), 0:4 Lucas Seidewitz (61.), 1:4 Moritz Kleinert (77.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller