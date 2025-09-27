Die Turbine Halle II hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf mit 1:4 (0:1).

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Matthias Wirth. Der Trainer von Halle musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Lüttchendorf beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Nach lediglich 14 Minuten schoss Stefan Horlbog das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Eintra. Lüttchendorf steckte jetzt einmal Gelb ein (44.). Die Mansfelder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (57.).

Turbine Halle II liegt 0:2 zurück – 57. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle II. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Kolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (81.). Die Turbine Halle II rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Everding, Hayatou, Kuske, Zahn, Heldt (46. Günther), Braunschweig, Kasparek (5. Anders), Titonis, Nultsch (77. Brülls), Krziwanie (81. Makosch)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Petraj, Obeid (46. Gerlach), Siebald, Schlegel, Kolle, Horlbog, Gründler (62. Bölke), Kalalib Alshabi, Siebenhühner

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42