Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war die Turbine Halle II gegenüber dem SV Eintra. Lüttchendorf machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Matthias Wirth. Der Trainer von Halle musste sein Team bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Lüttchendorf beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In Minute 14 schoss Stefan Horlbog das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Eintra. Lüttchendorf musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (44.). Das zweite Tor konnten die Mansfelder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz.

57. Minute: Turbine Halle II mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle II. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Kolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (81.). Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Kuske, Braunschweig, Everding, Hayatou, Heldt (46. Günther), Nultsch (77. Brülls), Zahn, Krziwanie (81. Makosch), Titonis, Kasparek (5. Anders)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Obeid (46. Gerlach), Schulze, Siebenhühner, Gründler (62. Bölke), Horlbog, Schlegel, Kolle, Petraj, Siebald, Kalalib Alshabi

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42