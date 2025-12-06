Klar unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II im Spiel gegen die SG Reußen letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Helene Schmalfeld hat am Samstag vor 27 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

In Minute 20 schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Bereits vier Minuten darauf konnte Benze (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 verließen die Landsberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm (75. Werdan), Troitzsch, M. Klein, Klaus, Balbach, Lindenhahn, Wittmann (56. Richter), Kleinert

SG Reußen: Harre – Herrmann, Grobstich (80. Krieger), Benze, Broda, Besser (86. Flegel), Schulz, Czaplicki (68. John), Flaschina, Schicha, Gewinner

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27