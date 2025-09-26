Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II in der Partie gegen den FC Eintracht Köthen letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Helene Schmalfeld hat am Freitag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Tore kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Alhassana Diawara das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Marcel Grzegorz Dzwonik den Ball ins Netz (17.).

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück – Minute 17

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Pause konnte Finn Kallenbach (Köthen) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:1 verließen die Köther den Platz als Sieger. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Kleinert, Richter (46. Dinter), Wittmann, A. Kleinert, Dragon (60. Ranft), Balbach, Troitzsch, Öder, Lindenhahn

FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach, Räber Cruz, Becker, Marschall (65. Fritsch), Finze, Ishchenko (87. Abou), Diawara (36. Passou Bitalounani), Winter (76. Dannenberg), Paquo, Dzwonik (90. Al-Ghashm)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30