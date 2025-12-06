Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Reußen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 27 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Nach nur 20 Minuten schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Kevin Schicha der Torschütze.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Benze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 auszubauen (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Wittmann (56. Richter), M. Klein, Klaus, Balbach, Lindenhahn, Grimm (75. Werdan), Kleinert

SG Reußen: Harre – Schicha, Broda, Benze, Flaschina, Besser (86. Flegel), Gewinner, Herrmann, Grobstich (80. Krieger), Schulz, Czaplicki (68. John)

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27