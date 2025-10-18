Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Höhnstedt auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SV Eintra. Lüttchendorf unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Tom Elias Kalcher ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Mansfelder legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (11.).

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Vincent Matz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Höhnstedt erlangte (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Matz, Schulz, Göring, Mergner, Aschenbach (89. Hage), Schauer, Balashov, Ruckhardt (63. Raase), Dressel (80. Häsler), Rickert

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kalalib Alshabi, Schulze, Gerlach (80. Jankowski), Fiebiger, Schlegel, Horlbog (72. Hajdarpasic), Stoye, Gründler, Siebenhühner, Petraj (77. Obeid)

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143