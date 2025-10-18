Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Eintra. Lüttchendorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 143 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Die 143 Zuschauer auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:5 (0:4) hinnehmen musste.

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz (11.).

Minute 11: SV Höhnstedt 0:2 im Hintertreffen

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Vincent Matz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Höhnstedt erlangte (90.). Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Göring, Ruckhardt (63. Raase), Balashov, Rickert, Dressel (80. Häsler), Mergner, Aschenbach (89. Hage), Schauer, Matz, Schulz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Petraj (77. Obeid), Schulze, Fiebiger, Gründler, Stoye, Gerlach (80. Jankowski), Horlbog (72. Hajdarpasic), Schlegel, Kalalib Alshabi, Siebenhühner

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143