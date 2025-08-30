Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Höhnstedt auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den 1. SV Sennewitz unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Die 141 Beobachter auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:6 (0:2) einstecken musste.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als John Viany Bukenya für Sennewitz traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Petersberger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Schon zwei Spielminuten später konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 6:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Dressel, Folter, Matz, Göring, Schauer, Aschenbach, Kossien (64. Mergner), Rickert, Müller (45. Balashov)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Aleithe, Bukenya, Boettcher, Klinge, Seidewitz (28. Dittrich), Berner (60. Herrmann), Von Cieminski, Gerlach, Dieske, Kasten

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141