Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Höhnstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den 1. SV Sennewitz unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Die 141 Zuschauer auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:6 (0:2) einstecken musste.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als John Viany Bukenya für Sennewitz traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jonas Dittrich den Ball ins Netz.

39. Minute: SV Höhnstedt 0:2 im Hintertreffen

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert, Göring, Schauer, Matz, Aschenbach, Folter, Raase, Dressel, Müller (45. Balashov), Kossien (64. Mergner)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Gerlach, Bukenya, Seidewitz (28. Dittrich), Aleithe, Kasten, Berner (60. Herrmann), Klinge, Von Cieminski, Dieske, Boettcher

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141