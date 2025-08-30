Eine bittere Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Dressel, Schauer, Rickert, Aschenbach, Raase, Matz, Müller (45. Balashov), Kossien (64. Mergner), Göring

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Von Cieminski, Seidewitz (28. Dittrich), Kasten, Berner (60. Herrmann), Dieske, Gerlach, Aleithe, Bukenya, Klinge

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141