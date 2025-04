Der 1. FSV Nienburg erzielte am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 64 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Nienburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans in der Exte Arena am Steinbruch ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Nienburger gewannen souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Höhnstedt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Ronny Schütze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Constantin Andreas Günther das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (39.). Die Nienburger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Eddie Kümmel der Torschütze (49.).

1. FSV Nienburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 49

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 19

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach der Pause gelang es Marcel Rickert, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein Tor zu bescheren (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Höhnstedt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Nienburger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Höhnstedt

1. FSV Nienburg: Masurek – Zenker, Neumeister, Günther (73. Dobrin), Finze, Knop (85. Brauer), Hausdorf, Schmidt, Lietz (67. Ebeling), Kümmel (89. Focke), Hensel

SV Höhnstedt: Orlamünde – Friedemann, Rickert, Folter, Schulz, Kropp, Matz, Schauer, Matz, Weißenborn, Kleiber

Tore: 1:0 Constantin Andreas Günther (39.), 2:0 Eddie Kümmel (49.), 3:0 Andreas Knop (56.), 3:1 Marcel Rickert (69.); Zuschauer: 64