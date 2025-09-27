Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger schlugen das Team aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän.

Jamy Leon Görlitz traf für den 1. SV Sennewitz in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte John Viany Bukenya den Ball ins Netz.

1. SV Sennewitz mit 2:0 vorne – Minute 39

Es sah nicht gut aus für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Max Angermann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (57.). Damit war der Sieg der Petersberger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Petersberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Gerlach, Bukenya (86. Salomon), Von Cieminski, Dittrich (85. Berner), Angermann, Herrmann (62. Lorenz), Schmidt (77. Horn), Dieske, Görlitz, Boettcher

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Madalschek (76. Stephan), Knaut, Darmochwal, Voß, Reuschel, Scheller, Köhler (63. Weber), Stryjakowski, Knorr (39. Diallo), Schlesier

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70