Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der 1. SV Sennewitz vor 28 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 28 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger waren den Gästen aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz in Minute 90+3 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Berner (46. Lorenz), Bukenya, Von Cieminski, Kasten, Dieske, Görlitz, Gerlach (90. Al Hasan), Angermann (85. Harm), Boettcher, Schmidt (70. Herrmann)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Lindau, Nachtwein (67. Thomas), Berger, Höher, Grünhage, Merker, Bielig, Schrötter (75. Schreiber), Siedler

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28