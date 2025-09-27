Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten die Gäste aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän.

Jamy Leon Görlitz (1. SV Sennewitz) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte John Viany Bukenya den Ball ins Netz.

Minute 39: 1. SV Sennewitz baut Führung auf 2:0 aus

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Bereits vier Spielminuten später konnte Max Angermann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 4:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dittrich (85. Berner), Herrmann (62. Lorenz), Schmidt (77. Horn), Boettcher, Görlitz, Von Cieminski, Angermann, Dieske, Gerlach, Bukenya (86. Salomon)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller, Madalschek (76. Stephan), Reuschel, Knorr (39. Diallo), Köhler (63. Weber), Voß, Darmochwal, Stryjakowski, Schlesier, Knaut

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70