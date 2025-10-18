Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 28 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 28 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stedten durch.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Andreas Rudolph, als Niklas Kasten für Sennewitz traf und in Spielminute 70 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

93. Minute: 1. SV Sennewitz führt mit zwei Toren

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Am Ende der Partie sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Richart Alfred Herrmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Petersberger entschieden. Die Petersberger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Von Cieminski, Boettcher, Bukenya, Berner (46. Lorenz), Görlitz, Kasten, Dieske, Schmidt (70. Herrmann), Gerlach (90. Al Hasan), Angermann (85. Harm)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Nachtwein (67. Thomas), Prenz, Grünhage, Siedler, Bielig, Lindau, Merker, Höher, Berger, Schrötter (75. Schreiber)

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28