Dem 1. SV Sennewitz gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SSV 90 Landsberg mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 70 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger waren den Gästen aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Nach nur 22 Minuten schoss Jamy Leon Görlitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte John Viany Bukenya den Ball ins Netz.

1. SV Sennewitz führt mit 2:0 – 39. Minute

Es sah nicht gut aus für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Max Angermann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (57.). Damit war der Erfolg der Petersberger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dittrich (85. Berner), Von Cieminski, Herrmann (62. Lorenz), Bukenya (86. Salomon), Dieske, Gerlach, Schmidt (77. Horn), Boettcher, Angermann, Görlitz

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Schlesier, Madalschek (76. Stephan), Stryjakowski, Darmochwal, Knorr (39. Diallo), Voß, Knaut, Köhler (63. Weber), Reuschel, Scheller

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70