Der 1. SV Sennewitz erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 70 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SSV 90 Landsberg.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Jamy Leon Görlitz (1. SV Sennewitz) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte John Viany Bukenya den Ball ins Netz.

1. SV Sennewitz führt mit 2:0 – 39. Minute

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Max Angermann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Von Cieminski, Boettcher, Gerlach, Görlitz, Angermann, Bukenya (86. Salomon), Herrmann (62. Lorenz), Schmidt (77. Horn), Dieske, Dittrich (85. Berner)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski, Knaut, Darmochwal, Knorr (39. Diallo), Madalschek (76. Stephan), Köhler (63. Weber), Voß, Reuschel, Schlesier, Scheller

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70