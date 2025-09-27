Dem 1. SV Sennewitz glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SSV 90 Landsberg mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 70 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Nach lediglich 22 Minuten schoss Jamy Leon Görlitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Petersberger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

39. Minute: 1. SV Sennewitz mit 2:0 Vorsprung

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Max Angermann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (57.). Damit war der Sieg der Petersberger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dieske, Angermann, Von Cieminski, Gerlach, Bukenya (86. Salomon), Herrmann (62. Lorenz), Dittrich (85. Berner), Görlitz, Boettcher, Schmidt (77. Horn)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Madalschek (76. Stephan), Darmochwal, Voß, Reuschel, Köhler (63. Weber), Schlesier, Knaut, Scheller, Knorr (39. Diallo), Stryjakowski

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70