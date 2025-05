Dem 1. SV Sennewitz gelang es am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 4:2 (0:1) zu besiegen. 37 Zuschauer waren live dabei.

Petersberg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SV Sennewitz und der SV Höhnstedt geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (0:1). Im Spiel zwischen Sennewitz und Höhnstedt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:2 (0:1)-Erfolg für das Team aus Sennewitz.

Tobias Weißenborn traf für den SV Höhnstedt in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Salzataler legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Weißenborn der Torschütze (47.).

1. SV Sennewitz sieht sich 0:2 im Rückstand – 47. Minute

Sennewitz war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Sebastian Thiele nach und netzte zwei weitere Male ein (63, 72). Spielstand 3:2 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lucas Seidewitz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 4:2 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Rote Karte ein. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Höhnstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Görlitz (46. Klinge), Seidewitz, Boettcher, Von Cieminski, Lorenz (71. Bukenya), Kasten, Friedrich (87. Mitzner), Angermann (89. Schmidt), Aleithe, Dieske

SV Höhnstedt: Orlamünde – Müller, Kropp, Weißenborn, Matz, Rickert, Büchner, Friedemann (35. Scheffler), Schulz, Folter, Elstner

Tore: 0:1 Tobias Weißenborn (21.), 0:2 Tobias Weißenborn (47.), 1:2 Luca Joaquin Lorenz (59.), 2:2 Christian Friedrich (63.), 3:2 Christian Friedrich (72.), 4:2 Lucas Seidewitz (86.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 37