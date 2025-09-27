Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger waren den Gästen aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Jamy Leon Görlitz traf für den 1. SV Sennewitz in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte John Viany Bukenya den Ball ins Netz.

1. SV Sennewitz mit 2:0 vorne – Minute 39

Es sah nicht gut aus für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Max Angermann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (57.). Damit war der Erfolg der Petersberger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Petersberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dieske, Schmidt (77. Horn), Boettcher, Dittrich (85. Berner), Görlitz, Von Cieminski, Gerlach, Angermann, Bukenya (86. Salomon), Herrmann (62. Lorenz)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller, Köhler (63. Weber), Stryjakowski, Reuschel, Darmochwal, Madalschek (76. Stephan), Knorr (39. Diallo), Schlesier, Voß, Knaut

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70