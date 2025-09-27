Dem 1. SV Sennewitz gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SSV 90 Landsberg mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 70 Zuschauer waren live dabei.

Petersberg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Sennewitz ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Petersberger gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg.

Jamy Leon Görlitz traf für den 1. SV Sennewitz in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch John Viany Bukenya erzielt.

1. SV Sennewitz baut Vorsprung auf 2:0 aus – 39. Minute

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Max Angermann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Gerlach, Angermann, Boettcher, Von Cieminski, Dittrich (85. Berner), Bukenya (86. Salomon), Dieske, Schmidt (77. Horn), Görlitz, Herrmann (62. Lorenz)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski, Voß, Köhler (63. Weber), Knorr (39. Diallo), Schlesier, Reuschel, Darmochwal, Scheller, Knaut, Madalschek (76. Stephan)

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70