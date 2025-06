Dem 1. SV Sennewitz gelang es am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SSV 90 Landsberg mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Petersberg/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger schlugen die Gäste aus Landsberg mit 3:0 (2:0) souverän.

Philipp Mitzner (1. SV Sennewitz) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein (12.). Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde das zweite Tor durch John Viany Bukenya erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 26

1. SV Sennewitz führt mit 2:0 – 44. Minute

In der 82. Minute musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der 1. SV Sennewitz musste einmal Gelb hinnehmen.

In der allerletzten Minute konnte Bukenya (Sennewitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:0 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Görke – Dittrich (84. Dieske), Klinge, Mitzner (60. Schönig), Bukenya, Görlitz, Aleithe, Angermann, Seidewitz, Lorenz, Kasten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Rappe (63. Schlesier), Madalschek, Dammering (46. Stryjakowski), Voß (46. Neumann), Hampel, Scheller, Knaut, Reuschel (63. Wichmann), Diallo (71. Stephan), Kleeblatt

Tore: 1:0 Philipp Mitzner (9.), 2:0 John Viany Bukenya (44.), 3:0 John Viany Bukenya (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Jörg Hagendorf, Frank Sanetra; Zuschauer: 40