Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger schlugen die Gäste aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän.

Jamy Leon Görlitz traf für den 1. SV Sennewitz in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Petersberger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

Minute 39: 1. SV Sennewitz baut Führung auf 2:0 aus

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Max Angermann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Angermann, Herrmann (62. Lorenz), Gerlach, Dittrich (85. Berner), Görlitz, Boettcher, Von Cieminski, Schmidt (77. Horn), Dieske, Bukenya (86. Salomon)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Schlesier, Darmochwal, Scheller, Knaut, Knorr (39. Diallo), Köhler (63. Weber), Madalschek (76. Stephan), Voß, Reuschel, Stryjakowski

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70