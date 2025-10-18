Der 1. SV Sennewitz erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Die 28 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten die Gäste aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

93. Minute: 1. SV Sennewitz baut Führung auf 2:0 aus

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Am Ende des Duells sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Richart Alfred Herrmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Görlitz, Boettcher, Kasten, Berner (46. Lorenz), Gerlach (90. Al Hasan), Schmidt (70. Herrmann), Angermann (85. Harm), Bukenya, Von Cieminski, Dieske

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Siedler, Prenz, Nachtwein (67. Thomas), Berger, Merker, Schrötter (75. Schreiber), Grünhage, Bielig, Lindau

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28